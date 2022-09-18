«Бавария» повторила своё «достижение» 21-летней давности

«Бавария» не сумела выиграть в четвёртом матче Бундеслиги кряду, что произошло с мюнхенцами впервые за много лет.

Субботний выезд в гости к «Аугсбургу» неожиданно завершился поражением действующего чемпиона с минимальным счётом. До этого команда Юлиана Нагельсманна трижды подряд сводила свои матчи в чемпионате к ничьей. Таким образом, безвыигрышная серия «Баварии» в Бундеслиге насчитывает уже четыре матча – в последний раз подобное происходило с командой в далёком 2001 году.

С 12 набранными очками после семи туров «Бавария» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата.