Кан – о победе «Баварии» над «Барселоной»: «Мы не должны впадать в эйфорию»

Бывший голкипер «Баварии» и нынешний председатель правления клуба Оливер Канн прокомментировал победу мюнхенцев в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов над каталонской «Барселоной». Напомним, команда Юлиана Нагельсманна одолела своих соперников со счётом 2:0.

«Мы не должны преувеличивать свои заслуги и впадать в эйфорию. Вы все прекрасно видели, в какой футбол мы способны играть в некоторых фазах. Тем не менее, нам предстоит ещё много чего улучшить», – цитирует Кана Sport Bild.

Напомним, что «Бавария» набрала максимум очков в двух матчах групповом этапе Лиги чемпионов. Перед игрой с «Барселоной», подопечные Нагельсманна обыграли на выезде 2:0 миланский «Интер».