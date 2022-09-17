Нагельсманн: «Люди подумают, что я скучаю по Левандовски, если признаю нехватку форварда»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал проблемы «Баварии» в завершающей стадии атак.

Мюнхенцы не смогли выиграть уже в четвёртом подряд матче Бундеслиги, упустив при этом уйму голевых шансов, что многие связывают с отсутствием в команде чистого форварда-бомбардира.

«Баварии» не хватает чистой «девятки»? Мой ответ ничего не изменит. Признаю это – люди будут говорить, что я скучаю по Левандовски, отвечу отрицательно – все скажут, что я отказываюсь признавать проблему. У нас есть классический форвард на скамейке – это Чупо-Мотинг», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции после поражения от «Аугсбурга» (0:1).