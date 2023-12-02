Невеш: «Ньюкасл»? Я хочу остаться в «Аль-Хиляле»

Португальский полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш отреагировал на информацию о возможном переходе в «Ньюкасл».

«Я не планирую переходить в «Ньюкасл». Сейчас меня все устраивает, поэтому я хочу остаться в Саудовской Аравии», — цитирует Невеша BBC Sport.

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего футболиста заинтересованы «Ньюкасл», «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Невеш пополнил состав «Аль-Хиляля» минувшим летом. В текущем сезоне у игрока 19 выходов на поле, два забитых мяча и три результативные передачи.

Контракт Невеша с клубом рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 40 миллионов евро