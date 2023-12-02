Хау: «Нельзя недооценивать «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Ньюкасла» Эдди Хау рассказал, что думает о сопернике по предстоящему матчу – «Манчестер Юнайтед».

«Сороки» примут в родных стенах «красных дьяволов» в поединке 14-го тура Премьер-лиги, который состоится в субботу.

«Нельзя недооценивать качества «Манчестер Юнайтед». Это отличная команда, в которой хватает выдающихся исполнителей. Тен Хаг – очень хороший тренер. Мы с огромным уважением относимся к соперникам. Кроме того, в последнее время «Манчестер Юнайтед» показывает впечатляющие результаты», – приводит United Zone комментарии Хау.

В настоящий момент «Ньюкасл» занимает седьмую строчку в таблице с 23 набранными очками. Манкунианцы набрали на один балл больше и располагаются на шестой позиции.