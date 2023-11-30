Скоулз: «Фернандеш должен взять на себя ответственность за матч с «Галатасараем»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз выразил мнение, что полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш должен взять на себя ответственность за упущенную победу своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (3:3).

Напомним, по ходу прошедшей встречи «Манчестер Юнайтед» вёл со счётом 3:1, однако упустил победу, пропустив два мяча во втором тайме.

«Сегодня лично он совершил две ошибки, допустил два глупых фола, которые привели к голам. Вся команда, включая Фернандеша как капитана, должна взять на себя ответственность», — цитирует Скоулза Daily Mail.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает последнее четвёртое место в своей группе, отставая от третьего «Галатасарая» на одно очко. Сой заключительный матч на групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» проведёт 12 декабря против «Баварии».