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Скоулз: «Фернандеш должен взять на себя ответственность за матч с «Галатасараем»

30 Ноября 2023 • 11:15 Комментировать
Галатасарай
3:3
Манчестер Юнайтед

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз выразил мнение, что полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш должен взять на себя ответственность за упущенную победу своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (3:3).

Напомним, по ходу прошедшей встречи «Манчестер Юнайтед» вёл со счётом 3:1, однако упустил победу, пропустив два мяча во втором тайме.

«Сегодня лично он совершил две ошибки, допустил два глупых фола, которые привели к голам. Вся команда, включая Фернандеша как капитана, должна взять на себя ответственность», — цитирует Скоулза Daily Mail.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает последнее четвёртое место в своей группе, отставая от третьего «Галатасарая» на одно очко. Сой заключительный матч на групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» проведёт 12 декабря против «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Бруну Фернандеш ещё теги

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