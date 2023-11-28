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Два клуба АПЛ намерены приобрести Мёрфи у «Ньюкасла» слухи

28 Ноября 2023 • 23:15 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
02.12 23:00

Два клуба АПЛ, «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас» всерьёз заинтересовались Джейкобом Мёрфи – универсальным игроком атаки «Ньюкасла». Как сообщает Football Insider, 28-летний полузащитник привлёк внимание середняков лиги перед зимним трансферным окном.

Мёрфи – универсал, его основное амплуа – правый вингер, однако сыграть он может как ниже в полузащите, так и на позиции левого вингера. Контракт игрока с «сороками» действует до лета 2027 года, а стоимость англичанина на Transfermarkt составляет 15 млн евро.

В этом сезоне Мёрфи сыграл в девяти играх за «сорок» во всех турнирах, забил один гол и оформил четыре ассиста.

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Ньюкасл Кристал Пэлас Ноттингем Форест Джейкоб Мёрфи ещё теги

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