Два клуба АПЛ намерены приобрести Мёрфи у «Ньюкасла»

Два клуба АПЛ, «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас» всерьёз заинтересовались Джейкобом Мёрфи – универсальным игроком атаки «Ньюкасла». Как сообщает Football Insider, 28-летний полузащитник привлёк внимание середняков лиги перед зимним трансферным окном.

Мёрфи – универсал, его основное амплуа – правый вингер, однако сыграть он может как ниже в полузащите, так и на позиции левого вингера. Контракт игрока с «сороками» действует до лета 2027 года, а стоимость англичанина на Transfermarkt составляет 15 млн евро.

В этом сезоне Мёрфи сыграл в девяти играх за «сорок» во всех турнирах, забил один гол и оформил четыре ассиста.