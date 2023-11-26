Клубы Английский премьер-лиги пополнили число претендентов на восходящую звезду «Палмейраса» Эстевана Виллиана.

Как сообщалось ранее, за 16-летним игроком пристально наблюдают «Барселона» и мадридский «Реал». По информации инсайдера Экрема Конура, спрос на юного вингера растёт: теперь в его подписании также заинтересованы «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Переход может состояться на раньше 2025 года, когда бразильцу исполнится 18 лет.

Известно, что сам Эстеван Виллиан, которого на родине уже прозвали «Мессиньо», является поклонником «Барселоны», поэтому предпочёл бы перебраться в каталонский клуб.