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Три гранда АПЛ поспорят с «Барселоной» и «Реалом» за 16-летнего бразильца слухи

26 Ноября 2023 • 21:49 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
02.12 23:00

Клубы Английский премьер-лиги пополнили число претендентов на восходящую звезду «Палмейраса» Эстевана Виллиана.

Как сообщалось ранее, за 16-летним игроком пристально наблюдают «Барселона» и мадридский «Реал». По информации инсайдера Экрема Конура, спрос на юного вингера растёт: теперь в его подписании также заинтересованы «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Переход может состояться на раньше 2025 года, когда бразильцу исполнится 18 лет.

Известно, что сам Эстеван Виллиан, которого на родине уже прозвали «Мессиньо», является поклонником «Барселоны», поэтому предпочёл бы перебраться в каталонский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Палмейрас Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Эстеван Виллиан ещё теги

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