​Хау: «Жаль, что не закрыли матч раньше»

В четырнадцатом туре английского чемпионата «Ньюкасл» легко обыграл «Манчестер Юнайтед» - команда Эдди Хау имела большое преимущество по ходу матча, хотя и забила лишь один раз. Наставник «Ньюкасла» выразил сожаление по этому поводу - он считает, что матч можно было закрывать много раньше.

- Единственное, о чем сейчас сожалею - что не закрыли матч раньше. Можно было сделать это быстрее и расходиться по домам. Мы доминировали. Правда, в конце матча было чуть суматошно и нервно после травмы Ника Попа, но мы и защищались также хорошо, - цитирует слова наставника команды BBC Sport.