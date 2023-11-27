«Манчестер Юнайтед» определился с приоритетной трансферной целью на лето

«Манчестер Юнайтед» попробует приобрести центрального защитника «Бенфики» Антониу Силву.

Слухи давно связывают португальца с возможным переходом в один из топ-клубов – главными претендентами на него назывались мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Согласно обновлённым данным инсайдера Флориана Плеттенберга, руководство «красных дьяволов» уже обозначило Силву в качестве приоритетной цели на летнее трансферное окно. Английский гранд изучает контрактные требования и планы 20-летнего игрока. В «Бенфике» считают, что удержать центрбека следующим летом будет крайне трудно.

Отступные Антониу Силвы – 100 млн евро, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 млн евро.