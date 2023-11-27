Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» определился с приоритетной трансферной целью на лето слухи

27 Ноября 2023 • 23:46 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
02.12 23:00

«Манчестер Юнайтед» попробует приобрести центрального защитника «Бенфики» Антониу Силву.

Слухи давно связывают португальца с возможным переходом в один из топ-клубов – главными претендентами на него назывались мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Согласно обновлённым данным инсайдера Флориана Плеттенберга, руководство «красных дьяволов» уже обозначило Силву в качестве приоритетной цели на летнее трансферное окно. Английский гранд изучает контрактные требования и планы 20-летнего игрока. В «Бенфике» считают, что удержать центрбека следующим летом будет крайне трудно.

Отступные Антониу Силвы – 100 млн евро, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Манчестер Юнайтед Антониу Силва трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Ноября
00:04
Романо: «Ювентус» связался с представителями Санчо»
27 Ноября
23:46
«Манчестер Юнайтед» определился с приоритетной трансферной целью на лето
22:34
Тен Хаг: «Майну показывает очень зрелую игру»
22:15
«Манчестер Юнайтед» может подписать бывшую звезду «Челси» в январе
13:42
«ПСЖ» хочет продать Экитике за 35-40 миллионов евро
11:19
Бруну Фернандеш: «Кобби Майну – лучший игрок матча с «Эвертоном»
26 Ноября
22:26
На Марсьяля появился новый претендент
21:49
Три гранда АПЛ поспорят с «Барселоной» и «Реалом» за 16-летнего бразильца 1
11:23
Ширер: «Гордон наслаждается своим временем в «Ньюкасле», он доставил много проблем Рису Джеймсу»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3
2
2.26 3.40 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Ноября
01:02 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» дожал «Вулверхэмптон» в перестрелке с 11-метровой отметки
01:01 · Англия. Премьер-лига
Саттон: «Александер-Арнольд – великолепный распасовщик, но ему трудно защищаться»
00:50 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал о трансферных планах «Челси» на январь
00:04 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Ювентус» связался с представителями Санчо»
27 Ноября
23:59 · Россия. Премьер-лига
В этом сезоне АПЛ до сих пор не было тренерских отставок – в Серии А и РПЛ их уже по четыре
23:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» в 2023 году проиграл столько же матчей АПЛ, сколько за два предыдущих
23:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с приоритетной трансферной целью на лето слухи
22:54 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» не отпустит Осимхена в «Челси» в январе
22:34 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Майну показывает очень зрелую игру»
22:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может подписать бывшую звезду «Челси» в январе слухи
22:06 · Англия. Премьер-лига
Ричардс: Не могу поверить, что «Челси» отпустил Салаха
21:59 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» поспорит с «Интером» и «Миланом» за двух защитников слухи
21:56 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола попросил посмотреть на его лысую голову, говоря о будущем
21:46 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски: «Тоттенхэм» невероятен в игровом плане, но должен стать сильнее психологически»
21:45 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты трансферные планы «Челси» слухи
Все новости
Рекомендуем