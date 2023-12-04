​Рэшфорд не жалеет о продлении контракта с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не жалеет о своём решении продлить контракт. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Фабрицио Романо, Рэшфорд верит в клуб, в проект и в главного тренера команды Эрика тен Хага.

Как известно, Рэшфорд подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед» летом. Трудовое соглашение рассчитано до середины 2028 года.

В сезоне 2023/2024 Маркус Рэшфорд провёл 18 матчей, в которых записал на свой счёт два гола и четыре результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.