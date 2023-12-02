​«Манчестер Юнайтед» не смог вылететь на матч с «Ньюкаслом» из-за погоды

«Манчестер Юнайтед» в субботу утром не смог вылететь на гостевой матч Премьер-лиги против «Ньюкасла». Причина – плохие погодные условия и технические проблемы, информирует talkSPORT.

Как следствие, «Манчестер Юнайтед» отправился на игру на автобусе. Путешествие займёт больше времени.

Матч Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.

Отметим, что на текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.