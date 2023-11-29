Вирц интересен 5 топ-клубам

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц интересен по меньшей мере 5 топ-клубам. По информации от инсайдера Флориана Плеттенберга, руководство «фармацевтов» ожидает, что футболист покинет команду максимум летом 2025 года.

Отмечается, что в услугах Вирца заинтересованы такие клубы, как «Реал» Мадрид, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария». Сам Вирц пока не давал обещаний ни одному из перечисленных клубов, так как полностью сосредоточен на выступлениях за «Байер».

Напомним, стоимость Вирца оценивается в районе 100 миллионов евро. На счету 20-летнего полузащитника 3 гола и 5 ассистов в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.