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Вирц интересен 5 топ-клубам

29 Ноября 2023 • 14:46 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
02.12 17:30

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц интересен по меньшей мере 5 топ-клубам. По информации от инсайдера Флориана Плеттенберга, руководство «фармацевтов» ожидает, что футболист покинет команду максимум летом 2025 года.

Отмечается, что в услугах Вирца заинтересованы такие клубы, как «Реал» Мадрид, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария». Сам Вирц пока не давал обещаний ни одному из перечисленных клубов, так как полностью сосредоточен на выступлениях за «Байер».

Напомним, стоимость Вирца оценивается в районе 100 миллионов евро. На счету 20-летнего полузащитника 3 гола и 5 ассистов в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Бавария Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Флориан Вирц Байер ещё теги

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