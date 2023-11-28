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Невилл: «Майну выглядит как игрок «Манчестер Сити»

28 Ноября 2023 • 11:33 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
02.12 23:00

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о полузащитнике манкунианцев Кобби Майну.

По мнению Невилла, 18-летнего англичанина хотел бы видеть в своей команде главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Кобби выглядел как игрок «Манчестер Сити». Когда я наблюдал за ним, то думал, что такого игрока в своей команде хотел бы видеть Пеп Гвардиола. Он был очень хорош», — цитирует Невилла Mirror.

В составе «Манчестер Юнайтед» молодой футболист успел провести четыре матча, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

После 13 туров АПЛ манкунианцы расположились на шестом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Гари Невилл Кобби Майну ещё теги

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