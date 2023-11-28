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Фердинанд: «Не понимаю, почему Майну не получил награду лучшему игроку матча с «Эвертоном»

28 Ноября 2023 • 12:43 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
02.12 23:00

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд не понимает, почему полузащитнику Кобби Майну не дали награду лучшему игроку матча в игре с «Эвертоном». Напомним, 18-летний хавбек провёл на поле 72 минуты и помог своей команде одержать разгромную выездную победу 3:0. Это при том, что Майну впервые вышел в основе на матч АПЛ.

«Не понимаю, почему Майну не получил награду лучшему игроку матча с «Эвертоном». Очень редко можно увидеть, когда 18-летний игрок выдаёт такое выступление, особенно в полузащите. К тому же, Кобби сделал это на «Гудисон Парк». Это было сумасшедшее выступление», – приводит слова Фердинанда Centre Devils.

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