Фердинанд: «Не понимаю, почему Майну не получил награду лучшему игроку матча с «Эвертоном»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд не понимает, почему полузащитнику Кобби Майну не дали награду лучшему игроку матча в игре с «Эвертоном». Напомним, 18-летний хавбек провёл на поле 72 минуты и помог своей команде одержать разгромную выездную победу 3:0. Это при том, что Майну впервые вышел в основе на матч АПЛ.

«Не понимаю, почему Майну не получил награду лучшему игроку матча с «Эвертоном». Очень редко можно увидеть, когда 18-летний игрок выдаёт такое выступление, особенно в полузащите. К тому же, Кобби сделал это на «Гудисон Парк». Это было сумасшедшее выступление», – приводит слова Фердинанда Centre Devils.