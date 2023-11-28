Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти интересен английскому топ-клубу.

Действующий контракт итальянского специалиста с «Реалом» истекает по окончании сезона. Ранее считалось, что рулевой со следующего лета возглавит сборную Бразилии, но эта информация так и не подтвердилась. Более того, в последние дни распространились слухи о заинтересованности «королевского клуба» в продлении соглашения с 64-летним наставником.

Как сообщает журналист Аранча Родригес, на Анчелотти появился новый претендент – речь о «Манчестер Юнайтед». Руководство «красных дьяволов» уже предложило титулованному тренеру занять пост у руля команды с начала следующего сезона.