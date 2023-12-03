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«Ньюкасл» по делу обыграл «МЮ»

03 Декабря 2023 • 01:01 Комментировать (1)
Ньюкасл
1:0
Манчестер Юнайтед

В главном субботнем матче 14-го тура Премьер-лиги «Ньюкасл» принимал «МЮ». «Красные дьяволы» удивили слабой игрой в атаке, нанеся всего два удара при почти двух десятках попыток у противника. Хотя начало для гостей было хорошим, Алехандро Гарначо отлично пробил, и вратарь только ногой смог парировать. Мигель Альмирон атаковал в дальний угол - спасение уже на другой части поля. Опасный штрафной для хозяев, Киран Триппьер перебросил стенку и попал в перекладину. В начале второго тайма «Ньюкасл» разыграл мяч до верного, и Энтони Гордон после прострела вдоль вратарской справа легко замкнул дальнюю штангу. Серхио Регилон мог спасти гостей дальним ударом, но попытку в створе блокировал соперник. Антони отправил мяч в сетку ворот «Ньюкасла», но рикошетом от Гарри Магуйара, который был в офсайде.

1:0, «Ньюкасл» ворвался в топ-пятерку, соперник же идет седьмым, потерпев шестое поражение в АПЛ.

Протокол игры  
Ньюкасл1:0Манчестер Юнайтед
(1:0) Гордон Энтони55'  
Поуп Ник 86' (Дубравка Мартин ( 86') Триппьер КиранЛасcеллс ДжамалШёр ФабианЛивраменто ВалентиноМайли ЛьюисГимараэс БруноЖоэлинтон  90'Альмирон МигельИсак АлександрГордон Энтони 90' (Ритчи Мэтт ( 90')
Запасные: Мерфи АлексКариус ЛорисДиалло АмадуХолл ЛьюисДамметт ПолКрафт ЭмильПаркинсон Бен
Онана АндреУан-Биссака Аарон 80' (Амрабат Софьян ( 80') Магуайр Гарри  78'Шоу ЛюкДалот ДиогуМактоминай СкоттМайну Кобби 80' (Регилон Серхио ( 80') Рэшфорд Маркус 61' (Хёйлунн Расмус ( 61') Фернандеш БрунуГарначо АлехандроМарсьяль Антони 61' (Антони ( 61'  90')
Запасные: Варан РафаэльЛинделоф ВикторВан де Бек ДонниПельистри ФакундоБайиндыр Алтай
02 декабря. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед

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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
03 Декабря 2023 в 01:51
Ну а что - ожидаемо. Пацаны во главе с лысым альфой к уверенному успеху идут.
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