«Ньюкасл» по делу обыграл «МЮ»

В главном субботнем матче 14-го тура Премьер-лиги «Ньюкасл» принимал «МЮ». «Красные дьяволы» удивили слабой игрой в атаке, нанеся всего два удара при почти двух десятках попыток у противника. Хотя начало для гостей было хорошим, Алехандро Гарначо отлично пробил, и вратарь только ногой смог парировать. Мигель Альмирон атаковал в дальний угол - спасение уже на другой части поля. Опасный штрафной для хозяев, Киран Триппьер перебросил стенку и попал в перекладину. В начале второго тайма «Ньюкасл» разыграл мяч до верного, и Энтони Гордон после прострела вдоль вратарской справа легко замкнул дальнюю штангу. Серхио Регилон мог спасти гостей дальним ударом, но попытку в створе блокировал соперник. Антони отправил мяч в сетку ворот «Ньюкасла», но рикошетом от Гарри Магуйара, который был в офсайде.

1:0, «Ньюкасл» ворвался в топ-пятерку, соперник же идет седьмым, потерпев шестое поражение в АПЛ.