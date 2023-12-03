«Манчестер Юнайтед» более двух лет не может победить на выезде в матчах с командами из верхней восьмёрки АПЛ

«Ньюкасл» продолжил серию неудач «Манчестер Юнайтед» в выездных матчах с соперниками из верхней части таблицы.

Коллектив Эдди Хау отпраздновал минимальную победу в субботнем матче Премьер-лиги. Как сообщает Opta, «красные дьяволы» не могут победить в гостевом поединке чемпионата против соперника из верхней восьмёрки турнирной таблицы (на момент начала игрового дня) уже в 13 случаях подряд. Последний выигрыш при таких раскладах датирован октябрём 2021 года – тогда команду тренировал Уле Гуннар Сульшер. В последующих 13 встречах манкунианцы потерпели десять поражений и трижды сыграли вничью.