Два топ-клуба АПЛ сразятся за одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

Сразу две команды из Английской премьер-лиги положили глаз на одного из лучших бомбардиров немецкой Бундеслиги в лице Серу Гирасси, который защищает цвета «Штутгарта». По информации от The Guardian, 27-летний форвард приглянулся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу».

Источник сообщает, что у футболиста в контракте прописана сумма отступных в районе 18 миллионов евро, которая активируется уже в январе.

Гирасси провёл 10 матчей в нынешнем розыгрыше Бундеслиги, где отметился 15 голами и результативной передачей. Серу занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, на 3 мяча уступая Гарри Кейну из мюнхенской «Баварии».