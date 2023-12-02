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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два топ-клуба АПЛ сразятся за одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

02 Декабря 2023 • 10:52 Комментировать
Штутгарт
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Через 9 ч. 25 мин.

Сразу две команды из Английской премьер-лиги положили глаз на одного из лучших бомбардиров немецкой Бундеслиги в лице Серу Гирасси, который защищает цвета «Штутгарта». По информации от The Guardian, 27-летний форвард приглянулся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу».

Источник сообщает, что у футболиста в контракте прописана сумма отступных в районе 18 миллионов евро, которая активируется уже в январе.

Гирасси провёл 10 матчей в нынешнем розыгрыше Бундеслиги, где отметился 15 голами и результативной передачей. Серу занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, на 3 мяча уступая Гарри Кейну из мюнхенской «Баварии».

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Ньюкасл Манчестер Юнайтед Серу Гирасси Штутгарт ещё теги

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