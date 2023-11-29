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«Ювентусу» больше нравится Берарди, чем Санчо, но «Сассуоло» всё усложняет

29 Ноября 2023 • 15:46 Комментировать
Монца
...
Ювентус
1 3.90 X 3.45 2 2.05
01.12 22:45

Туринский «Ювентус» сохраняет интерес к полузащитнику «Сассуоло» Доменико Берарди. По информации от Tuttosport, главный тренер Массимилиано Аллегри и спортивный директор Кристиано Джунтоли испытывают к итальянцу большую симпатию, чем к Джедону Санчо из «Манчестер Юнайтед».

Тем не менее, позиция «Сассуоло» всё усложняет для «Ювентуса». «Зелёно-чёрные» хотят за Берарди 30 миллионов евро компенсации, что в нынешних условиях не по карману для «старой синьоры».

Санчо «Ювентус» может взять на правах аренды с правом выкупа, но для этого клубу также нужно согласие «Манчестер Юнайтед» выплачивать игроку часть зарплаты.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Сассуоло Доменико Берарди Трансферы футбола - зима 2023 Джедон Санчо ещё теги

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