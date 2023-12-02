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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» вышел на первое место, драматически обыграв «Монцу»

02 Декабря 2023 • 00:47 Комментировать (2)
Монца
1:2
Ювентус

14-й тур Серии А стартовал матчем «Монца» - «Ювентус». Гости быстро повели и отдали инициативу сопернику, грамотно (с натяжкой) сыграв по счету.

Туринцы заработали пенальти, Душан Влахович не смог переиграть голкипера ни с «точки», ни с добивания. А вот угловой принес результат. Адриен Рабио выиграл воздух и направил мяч под перекладину. У Федерика Гатти был супермомент после еще одного корнера, но защитник умудрился с двух метров пробить выше. Практически весь второй тайм прошел без реальных шансов у соперников, но все же стратегия фаворита дала сбой в добавленное время. Валентин Карбони справа сместился в центр и подал на дальнюю штангу, мяч никого не коснулся и оказался в сетке - 1:1. Но до финального свистка туринцы вырвали победу, Гатти позволили принять мяч у линии вратарской и вторым касанием пробить - 1:2.

«Ювентус» победил, захватил лидерство и на очко опережает «Интер». Противник делит девятое место.

Протокол игры 
Монца1:2Ювентус
  12' Рабио Адриен (0:1)
(1:1) Карбони Валентин 90'  
  90' Гатти Федерико (1:2)
Ди Грегорио Микеле  Д'Амброзио Данило  Мари Пабло   66' (Перейра Педру II (   66' Кальдирола Лука  Биринделли Самуэле   46' (Мота Дани (   46' Кирьякопулос Георгиос   9'   66' (Карбони Андреа (   66' Пессина Маттео  Гальярдини Роберто  Мачин Хосе   46' (Коломбо Лоренцо (   46' Колпани Андреа   76' (Карбони Валентин (   76' Чиурриа Патрик
Запасные: Читтадини Джорджо  Акпа-Акпро Жан-Даниэль  Соррентино Алессандро  Карбони Франко  Бондо Варрен  Марич Мирко  Бетелла Давиде  Ламанна Эугенио  Гори Стефано  Донати Джулио
Щесны Войцех  Гатти Федерико  Бремер Глейсон   30'  Алекс Сандро  Камбьясо Андреа   87' (Локателли Мануэль (   87' Маккенни Уэстон  Николусси Кавилья Ханс   70' (Данило Луис (   70' Рабио Адриен  Костич Филип  Влахович Душан   70' (Милик Аркадиуш (   70'   82' Кьеза Федерико   76' (Кин Мойзе (   76')
Запасные: Ругани Даниэле  Айлинг Самуэль  Йылдыз Кенан  Пинсольо Карло  Хуйсен Дин  Перин Маттиа  Миретти Фабио  Боэнде Джозеф
 01 декабря. Стадион "Ю Повер Стадиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2)
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ЮвиК
02 Декабря 2023 в 01:20
Только прославляемый русскими комментаторами вратарь мог пропустить такой идиотский гол. На зп у него чтоли сидят. Хорошо что победили, иначе уже хотелось выругаться. Форца Юве! На несколько часов мы 1е).
Juventissimo
02 Декабря 2023 в 00:58
Тупое упорство Аллегри при счете 1-0 играть от обороны рано или поздно обернётся потерей очков. Сегодня Ювентусу просто повезло сразу забить. Успели вернуть себе три очка. Слова комментатора на 93-й минуте " Ювентус пошел в атаку. Ему нужно отыгрываться" не могли не вызвать ироничную улыбку вперемешку с отборным матом. Команда вспомнила о полноценной атаке только пропустив гол! А Монца действительно хорошая и классная команда. Им бы исполнителей помастеровитее, были бы повыше в таблице. И тренер у них молодой и не трус.
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