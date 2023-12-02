«Ювентус» вышел на первое место, драматически обыграв «Монцу»

14-й тур Серии А стартовал матчем «Монца» - «Ювентус». Гости быстро повели и отдали инициативу сопернику, грамотно (с натяжкой) сыграв по счету.

Туринцы заработали пенальти, Душан Влахович не смог переиграть голкипера ни с «точки», ни с добивания. А вот угловой принес результат. Адриен Рабио выиграл воздух и направил мяч под перекладину. У Федерика Гатти был супермомент после еще одного корнера, но защитник умудрился с двух метров пробить выше. Практически весь второй тайм прошел без реальных шансов у соперников, но все же стратегия фаворита дала сбой в добавленное время. Валентин Карбони справа сместился в центр и подал на дальнюю штангу, мяч никого не коснулся и оказался в сетке - 1:1. Но до финального свистка туринцы вырвали победу, Гатти позволили принять мяч у линии вратарской и вторым касанием пробить - 1:2.

«Ювентус» победил, захватил лидерство и на очко опережает «Интер». Противник делит девятое место.