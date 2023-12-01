Джунтоли: «Мы довольны Аллегри»

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли высказался о будущем главного тренера Массимилиано Аллегри.

Если верить слухам, нынешний рулевой «бьянконери» рассматривает возможность ухода из клубы по окончании сезона. Также в прессе приводилась информация о договорённости руководства «старой синьоры» с Антонио Конте.

Судя по словам Джунтоли, эти сведения вряд ли можно назвать достоверными: «Мы очень довольны Аллегри и полностью уверены в нём», – заявил спортивный директор туринского клуба, цитируемый инсайдером Николо Скирой.

Контракт Массимилиано Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года.