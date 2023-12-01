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Чемпионат Италии. Серия А

Джунтоли: «Мы довольны Аллегри»

01 Декабря 2023 • 22:50 Комментировать
Монца
0:1
Ювентус
1 4.40 X 3.45 2 1.97
2-й тайм

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли высказался о будущем главного тренера Массимилиано Аллегри.

Если верить слухам, нынешний рулевой «бьянконери» рассматривает возможность ухода из клубы по окончании сезона. Также в прессе приводилась информация о договорённости руководства «старой синьоры» с Антонио Конте. 

Судя по словам Джунтоли, эти сведения вряд ли можно назвать достоверными: «Мы очень довольны Аллегри и полностью уверены в нём», – заявил спортивный директор туринского клуба, цитируемый инсайдером Николо Скирой.

Контракт Массимилиано Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Кристиано Джунтоли ещё теги

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