«Монца» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 14-го тура чемпионата Италии по футболу «Монца» принимает «Ювентус».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Монца - Ювентус
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Протокол игры
Ди Грегорио Микеле•Д'Амброзио Данило•Кальдирола Лука•Мари Пабло•Биринделли Самуэле•Кирьякопулос Георгиос•Пессина Маттео•Гальярдини Роберто•Мачин Хосе•Колпани Андреа•Чиурриа Патрик
Щесны Войцех•Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Алекс Сандро•Камбьясо Андреа•Маккенни Уэстон•Николусси Кавилья Ханс•Рабио Адриен•Костич Филип•Влахович Душан•Кьеза Федерико
01 декабря. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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