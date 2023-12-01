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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

01 Декабря 2023 • 22:15 Комментировать
Монца
0:0
Ювентус
1 4.40 X 3.45 2 1.97
1-й тайм

В рамках 14-го тура чемпионата Италии по футболу «Монца» принимает «Ювентус».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Монца - Ювентус

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Монца0:0Ювентус
Ди Грегорио МикелеД'Амброзио ДанилоКальдирола ЛукаМари ПаблоБиринделли СамуэлеКирьякопулос ГеоргиосПессина МаттеоГальярдини РобертоМачин ХосеКолпани АндреаЧиурриа Патрик
Запасные: Читтадини ДжорджоКарбони ВалентинКоломбо ЛоренцоАкпа-Акпро Жан-ДаниэльСоррентино АлессандроКарбони ФранкоБондо ВарренМарич МиркоПерейра Педру IIМота ДаниБетелла ДавидеЛаманна ЭугениоГори СтефаноКарбони АндреаДонати Джулио
Щесны ВойцехГатти ФедерикоБремер ГлейсонАлекс СандроКамбьясо АндреаМаккенни УэстонНиколусси Кавилья ХансРабио АдриенКостич ФилипВлахович ДушанКьеза Федерико
Запасные: Ругани ДаниэлеКин МойзеАйлинг СамуэльЙылдыз КенанДанило ЛуисПинсольо КарлоЛокателли МануэльХуйсен ДинМилик АркадиушПерин МаттиаМиретти ФабиоБоэнде Джозеф
01 декабря. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Монца

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МОНЦА ЮВЕНТУС
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