Бернардески рассказал, почему посетил тренировку «Ювентуса»

Бывший футболист «Ювентуса» Федерико Бернардески был замечен на тренировочной базе клуба.

В прошлом месяце в прессе появились слухи о возможном возвращении 29-летнего вингера «Торонто» в стан «старой синьоры». Итальянец посетил недавний матч «Ювентуса» против «Интера» (1:1), а также побывал на тренировке команды Массимилиано Аллегри.

«Я зашёл повидаться с ребятами и тренером – я делал это и в прошлом году. Вчера я был на стадионе, а сегодня заглянул на базу, чтобы попрощаться. Никаких разговоров на трансферную тему мы не вели», – заявил в интервью DAZN Бернардески, выступавший за «Ювентус» с 2017 по 2022 год.