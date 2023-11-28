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Бернардески рассказал, почему посетил тренировку «Ювентуса»

28 Ноября 2023 • 02:47 Комментировать
Монца
...
Ювентус
01.12 22:45

Бывший футболист «Ювентуса» Федерико Бернардески был замечен на тренировочной базе клуба.

В прошлом месяце в прессе появились слухи о возможном возвращении 29-летнего вингера «Торонто» в стан «старой синьоры». Итальянец посетил недавний матч «Ювентуса» против «Интера» (1:1), а также побывал на тренировке команды Массимилиано Аллегри.

«Я зашёл повидаться с ребятами и тренером – я делал это и в прошлом году. Вчера я был на стадионе, а сегодня заглянул на базу, чтобы попрощаться. Никаких разговоров на трансферную тему мы не вели», – заявил в интервью DAZN Бернардески, выступавший за «Ювентус» с 2017 по 2022 год.

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Евро-Футбол.Ру,
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