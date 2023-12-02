Гатти – о победе «Ювентуса»: «Перед игрой сказали друг другу, что обязаны возглавить таблицу»

Центральный защитник «Ювентуса» Федерико Гатти поделился впечатлениями после победы над «Монцей» (2:1).

Команда Массимилиано Аллегри едва не допустила осечку: «Монца» сравняла счёт на 91-й минуте, однако точный удар Гатти на 94-й принёс гостям победу и позволил возглавить турнирную таблицу Серии А.

«Очень важный гол, невероятные эмоции. Перед игрой мы сказали друг другу, что должны возглавить таблицу после финального свистка.

Было обидно пропустить такой гол – мы могли сыграть лучше в том эпизоде, и лично меня это тоже касается. Мы немного устали в концовке, но, к счастью, мне удалось быстро всё исправить. Важнейшие три очка», – сказал в интервью DAZN Гатти.