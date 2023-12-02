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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Скудетто? «Милан» остаётся в гонке, «Наполи» может вернуться»

02 Декабря 2023 • 01:33 Комментировать
Монца
1:2
Ювентус

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри побеседовал с журналистами после победы над «Монцей» (2:1).

Туринцы вырвали три очка благодаря голу Федерико Гатти на 94-й минуте. «Бьянконери» возглавили турнирную таблицу Серии А, набрав 33 балла после 14 игр. Отстающий на одно очко «Интер» проведёт свою игру в воскресенье – соперником «нерадзурри» будет «Наполи».

«Сегодня мы увеличили отрыв от пятого места. Мы встречались с командой, которая отняла у нас шесть очков в прошлом сезоне, и одержали важнейшую победу.

Скудетто? «Милан» всё ещё в гонке, а «Наполи» ещё может в неё вернуться. Вся борьба ещё впереди. Нам нужно наслаждаться этим моментом, этой обстановкой, но наша цель – попадание в Лигу чемпионов», – заявил в интервью DAZN Аллегри.

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