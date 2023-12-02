Тренер «Монцы» Палладино: «Ювентус» будет до конца бороться за чемпионство»

Главный тренер «Монцы» Раффаэле Палладино рассказал, что думает о перспективах «Ювентуса» в чемпионской гонке.

В пятницу коллектив Массимилиано Аллегри вырвал победу над «Монцей» на 94-й минуте (2:1), захватив лидерство в турнирной таблице. После 14 туров на счету «Ювентуса» 33 очка – на один балл больше, чем у «Интера», имеющего матч в запасе.

«Обидное поражение. Мы показали зрелую игру против отличного соперника. Я горжусь игроками. Считаю, что мы заслужили ничью.

Будет ли «Ювентус» бороться за скудетто? Да, определённо. В менталитете этого клуба заложены победы. Команда выглядит даже более сплочённой, чем в прошлом сезоне. Кроме того, они проводят лишь по одному матчу в неделю. Конечно, «Ювентус» будет бороться за титул до конца», – сказал в беседе с DAZN Палладино.