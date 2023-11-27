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Чемпионат Италии. Серия А

Конте договорился с «Ювентусом» слухи

27 Ноября 2023 • 21:25 Комментировать
Монца
...
Ювентус
01.12 22:45

По данным источника, Антонио Конте станет преемником Массимилиано Аллегри в «Ювентусе».

Итальянский тренер остаётся без клуба с момента ухода из лондонского «Тоттенхэма» в марте текущего года. Согласно сведениям RadioRadio, следующим местом работы Конте станет «Ювентус». Специалист уже договорился с туринцами – он должен заменить Аллегри с начала сезона-2024/25.

Напомним, что недавно Антонио Конте намекнул на возможное возвращение в «Ювентус». Рулевой уже работал во главе «старой синьоры» с 2011 по 2014 год.

Действующий контракт Массимилиано Аллегри рассчитан до июня 2025 года. В настоящий момент «бьянконери» занимают вторую строчку в Серии А, на два очка отставая от «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Антонио Конте Массимилиано Аллегри ещё теги

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