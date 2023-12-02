Аллегри ответил на вопрос о своём будущем

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о своих перспективах в клубе.

Недавно в итальянской прессе появилась информация о возможном уходе 56-летнего специалиста после завершения сезона. Перед началом матча против «Монцы» спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли заявил, что в клубе не намерены расставаться с Аллегри.

«Моё будущее? Этот вопрос поднимается каждый ноябрь. Самое главное сейчас – то, что команда хорошо выступила. В приоритете должно быть будущее клуба, и мы занимаемся его планированием. У нас есть отличные молодые таланты, мы ставим серьёзные цели», – заявил Аллегри в интервью после победы над «Монцей» (2:1).