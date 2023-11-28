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Чемпионат Италии. Серия А

Де Пауль и Руис – приоритетные кандидаты для «Ювентуса» на усиление полузащиты

28 Ноября 2023 • 11:47 Комментировать
Монца
...
Ювентус
01.12 22:45

Туринский «Ювентус» продолжает искать усиление в центр полузащиты. По информации от Tuttosport, в клубе уже определились, какие кандидаты являются приоритетными. Если верить источнику, «старая синьора» выбирает между Фабианом Руисом из «ПСЖ» и Родриго де Паулем из мадридского «Атлетико».

Отметим, что оба перечисленных игрока имеют за плечами опыт выступлений в итальянской Серии А. Руис защищал цвета «Наполи», тогда как де Пауль играл за «Удинезе». Одного из этих хавбеков «Ювентус» постарается приобрести уже зимой.

Также отмечается, что «старая синьора» запланировала на лето трансфер полузащитника «Удинезе» Лазара Самарджича.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид ПСЖ Фабиан Руис Родриго де Пауль трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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