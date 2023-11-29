Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» надеется, что «Манчестер Юнайтед» поможет покрывать зарплату Санчо

29 Ноября 2023 • 13:57 Комментировать
Монца
...
Ювентус
1 3.90 X 3.45 2 2.05
01.12 22:45

Туринский «Ювентус» не уверен, что сможет потянуть трансфер Джедона Санчо в финансовом плане. По информации от Tuttosport, «старая синьора» хочет арендовать футболиста с правом выкупа, но и тут есть проблема.

«Ювентус» опасается, что не сможет потянуть нынешнюю зарплату Санчо, которая составляет почти 15 миллионов евро в год. «Старая синьора» надеется, что «Манчестер Юнайтед» поможет покрывать зарплату англичанина. В противном случае команда Массимилиано Аллегри не потянет трансфер.

Санчо зимой хочет покинуть «Манчестер Юнайтед». Руководство клуба разделяет желание англичанина, ведь игрок не намерен мириться с тренером Эриком тен Хагом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Джедон Санчо ещё теги

Новости по матчу

28 Ноября
11:47
Де Пауль и Руис – приоритетные кандидаты для «Ювентуса» на усиление полузащиты
11:31
«Байер» оценивает Бонифасе в 50 миллионов евро, игрок интересен топ-клубу Серии А
02:47
Бернардески рассказал, почему посетил тренировку «Ювентуса»
00:04
Романо: «Ювентус» связался с представителями Санчо»
27 Ноября
21:59
«Ювентус» поспорит с «Интером» и «Миланом» за двух защитников
21:25
Конте договорился с «Ювентусом»
03:27
Аллегри: «Для меня не существует зимнего трансферного окна»
22 Ноября
16:35
Рабио выбрал самый сложный турнир между Лигой чемпионов, чемпионатом мира и Евро
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МОНЦА ЮВЕНТУС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Ноября
13:57 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» надеется, что «Манчестер Юнайтед» поможет покрывать зарплату Санчо
13:38 · Англия. Премьер-лига
Клуб Захаряна заинтересовался нападающим «Манчестер Юнайтед»
13:00 · Англия. Премьер-лига
Журналист Кинселла: «Челси» получил 23 миллиона евро за Ливраменто, для такого игрока это очень мало»
12:47 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов продать Ремсдейла следующим летом
12:16 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» отложил продление контракта с Дайчем из-за снятия 10 очков
12:12 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» заплатил огромный бонус за Дарвина Нуньеса
12:10 · Англия. Премьер-лига
Артета объяснил, почему считает трансфер Троссара выгодной сделкой для «Арсенала»
11:58 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа может вернуться в АПЛ
11:52 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл объяснил, почему считает «Арсенал» претендентом на титул
11:45 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «В 36-37 лет я чувствовал боль после каждой игры, не понимаю, как у Тьяго Силвы всё получается»
11:36 · Англия. Премьер-лига
Холанн стал лучшим бомбардиром в 2023 году, обогнав Кейна
11:36 · Англия. Премьер-лига
Роберт Санчес: «Хочу вернуть «Челси» на вершину, выиграть АПЛ и Лигу чемпионов»
11:31 · Англия. Премьер-лига
Роберт Санчес: «Мне было грустно уходить из «Брайтона»
11:25 · Англия. Премьер-лига
Плохой старт Амрабата может вынудить «Манчестер Юнайтед» купить нового опорника
10:18 · Англия. Премьер-лига
Брат Гарначо обвинил Фердинанда во лжи из-за новости о Месси
Все новости
Рекомендуем