«Ювентус» надеется, что «Манчестер Юнайтед» поможет покрывать зарплату Санчо

Туринский «Ювентус» не уверен, что сможет потянуть трансфер Джедона Санчо в финансовом плане. По информации от Tuttosport, «старая синьора» хочет арендовать футболиста с правом выкупа, но и тут есть проблема.

«Ювентус» опасается, что не сможет потянуть нынешнюю зарплату Санчо, которая составляет почти 15 миллионов евро в год. «Старая синьора» надеется, что «Манчестер Юнайтед» поможет покрывать зарплату англичанина. В противном случае команда Массимилиано Аллегри не потянет трансфер.

Санчо зимой хочет покинуть «Манчестер Юнайтед». Руководство клуба разделяет желание англичанина, ведь игрок не намерен мириться с тренером Эриком тен Хагом.