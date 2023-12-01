Джунтоли – о продлении контракта Влаховича: «Мы хотим сохранить преемственность в команде»

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли ответил на вопросы журналистов перед матчем против «Монцы».

Известно, что туринский клуб заинтересован в продлении контракта с нападающим Душаном Влаховичем, однако договорённость пока не достигнута.

«Новый контракт Влаховича? У нас хорошие отношения с игроками и их агентами. Мы хотим сохранить преемственность в команде», – поведал Джунтоли, также высказавшийся об Адриене Рабио, который, вопреки заявлениям Аллегри, назвал целью «Ювентуса» победу в чемпионате, а не место в четвёрке: «Мы довольны Рабио, и мы не против, чтобы наши игроки мечтали. Логично, что у футболистов самые высокие цели, но наша задача остаётся прежней», – сказал Джунтоли.