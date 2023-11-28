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«Байер» оценивает Бонифасе в 50 миллионов евро, игрок интересен топ-клубу Серии А

28 Ноября 2023 • 11:31 Комментировать
Монца
...
Ювентус
01.12 22:45

Леверкузенский «Байер» повесил ценник на своего нападающего Виктора Бонифасе, который присоединился к команде минувшим летом из бельгийского «Юниона». По информации от Tuttojuve, «фармацевты» оценивают нигерийца в 50 миллионов евро. Это при том, что команда Хаби Алонсо летом заплатила за игрока 20,5 миллионов.

Сообщается, что в услугах Бонифасе заинтересован туринский «Ювентус», но «старая синьора» обратится к «Байеру» только в том случае, если перед этим продаст одного из своих форвардов.

Отметим, что Бонифасе стал одним из главных открытий старта сезона в немецкой Бундеслиге. Нигериец отметился 11 голами и 6 ассистами в 17 матчах во всех турнирах.

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