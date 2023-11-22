Рабио выбрал самый сложный турнир между Лигой чемпионов, чемпионатом мира и Евро

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио рассказал, какой турнир мечтает выиграть в первую очередь. Также француз рассказал, какое соревнование считает самым сложным.

«Мечта всей моей карьеры? Если бы мне приходилось выбирать между Лигой чемпионов, чемпионатом мира и Евро, я бы выбрал Лигу чемпионов. Я думаю, что этот турнир сложнее всего выиграть», – приводит слова Рабио Calciomercato.

В нынешнем сезоне Рабио забил гол и отдал две результативные передачи в одиннадцати матчах итальянской Серии А. В конце сезона у 28-летнего футболиста истекает контракт с туринским «Ювентусом».