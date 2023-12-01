Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Влахович: Саудовская Аравия? Я никогда не думал об уходе из «Ювентуса»

01 Декабря 2023 • 11:49 Комментировать
Монца
...
Ювентус
1 3.95 X 3.45 2 2.03
Через 10 ч. 32 мин.

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович ответил на вопрос о возможном переезде в Саудовскую Аравию.

— В «Ювентусе» я чувствую себя как дома, поэтому никогда не думал об уходе. Я играю за одну из самых важных в мире команд, я горжусь этим и на данный момент вижу себя только здесь, — приводит слова Влаховича Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 11 матчах чемпионата Италии, в которых забил пять мячей и стал автором одного забитого мяча.

Контракт Влаховича с «Ювентусом» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович

Новости по матчу

Сегодня, 01 Декабря
01:54
Надежная ставка и прогноз на матч Монца – Ювентус чемпионата Италии 1 декабря 2023 года
30 Ноября
18:35
Дьяков: Зачем мне «Факел»? Хочу тренировать «Ювентус»
29 Ноября
15:46
«Ювентусу» больше нравится Берарди, чем Санчо, но «Сассуоло» всё усложняет
13:57
«Ювентус» надеется, что «Манчестер Юнайтед» поможет покрывать зарплату Санчо
28 Ноября
11:47
Де Пауль и Руис – приоритетные кандидаты для «Ювентуса» на усиление полузащиты
11:31
«Байер» оценивает Бонифасе в 50 миллионов евро, игрок интересен топ-клубу Серии А
02:47
Бернардески рассказал, почему посетил тренировку «Ювентуса»
00:04
Романо: «Ювентус» связался с представителями Санчо»
27 Ноября
21:59
«Ювентус» поспорит с «Интером» и «Миланом» за двух защитников
21:25
Конте договорился с «Ювентусом»
03:27
Аллегри: «Для меня не существует зимнего трансферного окна»
22 Ноября
16:35
Рабио выбрал самый сложный турнир между Лигой чемпионов, чемпионатом мира и Евро
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МОНЦА ЮВЕНТУС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.12.23 в 22:45
Монца Монца
Ювентус Ювентус
4.10 3.55 1.94
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 01 Декабря
11:49 · Италия. Серия А
Влахович: Саудовская Аравия? Я никогда не думал об уходе из «Ювентуса»
11:02 · Англия. Премьер-лига
Мальдини — о Тонали: «Он не был нужен даже скаутам»
10:31 · Италия. Серия А
Аршавин: «Давно понятно, что Миранчук не нужен «Аталанте»
09:12 · Италия. Серия А
Анчелотти высказался о взаимоотношениях с Моуринью
01:41 · Италия. Серия А
Наингголан возвращается на поле в Индонезии
30 Ноября
21:39 · Италия. Серия А
Беннасер возвращается в заявку «Милана» после длительной травмы
19:31 · Италия. Серия А
​«Наполи» ищет замену для Осимхена – есть три кандидата
18:35 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: Зачем мне «Факел»? Хочу тренировать «Ювентус»
16:43 · Англия. Премьер-лига
​Лаутаро Мартинеса в АПЛ не будет
16:17 · Италия. Серия А
​В каком клубе мечтает играть Хвича – отец игрока дал ответ 2
14:12 · Италия. Серия А
Стало известно, при каком условии «Аталанта» готова отпустить Миранчука в другой клуб эксклюзив
13:19 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет купить нового полузащитника
13:10 · Россия. Премьер-лига
Российской футболисткой «Чертаново» интересуется «Барселона» слухи
11:44 · Англия. Премьер-лига
Агент Кивиора находится в Милане, игрок хочет покинуть «Арсенал»
06:08 · Италия. Серия А
Ди Марцио: «Пиоли не собираются увольнять, все понимают, что дело в травмах»
Все новости
Рекомендуем