Влахович: Саудовская Аравия? Я никогда не думал об уходе из «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович ответил на вопрос о возможном переезде в Саудовскую Аравию.

— В «Ювентусе» я чувствую себя как дома, поэтому никогда не думал об уходе. Я играю за одну из самых важных в мире команд, я горжусь этим и на данный момент вижу себя только здесь, — приводит слова Влаховича Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 11 матчах чемпионата Италии, в которых забил пять мячей и стал автором одного забитого мяча.

Контракт Влаховича с «Ювентусом» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 70 миллионов евро.