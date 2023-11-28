Романо: «Ювентус» связался с представителями Санчо»

Известный инсайдер Фабрицио Романо высказался на тему возможного перехода Джедона Санчо из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус».

Вингер вряд ли будет возвращён в состав «красных дьяволов» после сентябрьского конфликта с тренером Эриком тен Хагом – клуб попробует избавиться от 23-летнего игрока в январе. Как сообщает Романо, «Ювентус» уже связался с представителями Санчо и заявил о намерении арендовать англичанина в зимнее трансферное окно. Руководство «старой синьоры» ждёт, что «Манчестер Юнайтед» продолжит выплачивать футболисту основную часть его зарплаты.

Джедон Санчо успел отыграть только три матча в текущем сезоне. В 2021 году он был куплен у дортмундской «Боруссии» за 85 млн евро.