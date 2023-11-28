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Романо: «Ювентус» связался с представителями Санчо»

28 Ноября 2023 • 00:04 Комментировать
Монца
...
Ювентус
01.12 22:45

Известный инсайдер Фабрицио Романо высказался на тему возможного перехода Джедона Санчо из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус».

Вингер вряд ли будет возвращён в состав «красных дьяволов» после сентябрьского конфликта с тренером Эриком тен Хагом – клуб попробует избавиться от 23-летнего игрока в январе. Как сообщает Романо, «Ювентус» уже связался с представителями Санчо и заявил о намерении арендовать англичанина в зимнее трансферное окно. Руководство «старой синьоры» ждёт, что «Манчестер Юнайтед» продолжит выплачивать футболисту основную часть его зарплаты.

Джедон Санчо успел отыграть только три матча в текущем сезоне. В 2021 году он был куплен у дортмундской «Боруссии» за 85 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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