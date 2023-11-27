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«Ювентус» поспорит с «Интером» и «Миланом» за двух защитников слухи

27 Ноября 2023 • 21:59 Комментировать
Монца
...
Ювентус
01.12 22:45

Центральные защитники Тьягу Джало («Лилль») и Ллойд Келли («Борнмут») заинтересовали «Ювентус».

Как сообщалось ранее, на 23-летнего португальца претендуют «Интер» и «Милан», а «нерадзурри» назывались фаворитами в борьбе за центрбека. По данным Il Bianconero, «Ювентус» готов составить конкуренцию миланским клубам в споре за Джало, который может стать свободным агентом по окончании текущего сезона.

Кроме того, туринцам интересен Ллойд Келли из «Борнмута», который связан всё с теми же «Миланом» и «Интером». 25-летний англичанин также выступает на позиции центрального защитника. Как и в случае с Джало, контракт игрока истекает в июне 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Ювентус Лилль Борнмут Тьягу Джало трансферы футбола - лето 2024 Ллойд Келли ещё теги

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