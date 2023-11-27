Центральные защитники Тьягу Джало («Лилль») и Ллойд Келли («Борнмут») заинтересовали «Ювентус».

Как сообщалось ранее, на 23-летнего португальца претендуют «Интер» и «Милан», а «нерадзурри» назывались фаворитами в борьбе за центрбека. По данным Il Bianconero, «Ювентус» готов составить конкуренцию миланским клубам в споре за Джало, который может стать свободным агентом по окончании текущего сезона.

Кроме того, туринцам интересен Ллойд Келли из «Борнмута», который связан всё с теми же «Миланом» и «Интером». 25-летний англичанин также выступает на позиции центрального защитника. Как и в случае с Джало, контракт игрока истекает в июне 2024 года.