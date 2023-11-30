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Дьяков: Зачем мне «Факел»? Хочу тренировать «Ювентус»

30 Ноября 2023 • 18:35 Комментировать
Монца
...
Ювентус
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01.12 22:45

Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков рассказал о своей профессиональной цели.

«Хочу тренировать «Ювентус». Буду к этой цели идти. Что мне довольствоваться «Факелом» воронежским или «Тосно»?» — приводит слова Дьякова Legalbet.

Бывший игрок признался, что с детства является поклонником легенды «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро, поэтому у него были все его постеры, журналы и даже книги на итальянском языке.

Напомним, дель Пьеро выступал за туринский клуб с 1993 по 2012 год. Сам Дьяков завершил карьеру игрока в 2021 году. Последней командой защитника был «Спартак-2», в составе которого он провел 30 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Факел Алессандро Дель Пьеро Виталий Дьяков ещё теги

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