Дьяков: Зачем мне «Факел»? Хочу тренировать «Ювентус»

Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков рассказал о своей профессиональной цели.

«Хочу тренировать «Ювентус». Буду к этой цели идти. Что мне довольствоваться «Факелом» воронежским или «Тосно»?» — приводит слова Дьякова Legalbet.

Бывший игрок признался, что с детства является поклонником легенды «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро, поэтому у него были все его постеры, журналы и даже книги на итальянском языке.

Напомним, дель Пьеро выступал за туринский клуб с 1993 по 2012 год. Сам Дьяков завершил карьеру игрока в 2021 году. Последней командой защитника был «Спартак-2», в составе которого он провел 30 матчей.