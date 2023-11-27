Аллегри: «Для меня не существует зимнего трансферного окна»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал понять, что от клуба не стоит ждать громких сделок в январе.

Слухи регулярно связывают «бьянконери» с возможными подписаниями: например, туринцам приписывается интерес к Джедону Санчо, Кэлвину Филлипсу, Томасу Парти и многим другим. После матча с «Интером» (1:1) журналисты попросили Аллегри высказаться на тему возможного усиления состава.

«Для меня не существует зимнего трансферного окна – я доволен игроками, которые сейчас находятся в моём распоряжении. Команда формируется в июне. Давайте идти шаг за шагом, сейчас мы отстаём от «Интера» всего на два очка, что уже неплохо», – поведал в интервью DAZN рулевой «Ювентуса».