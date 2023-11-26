Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может переехать в Турцию.

Как неоднократно сообщалось в прошлом, 27-летний игрок может покинуть ряды «красных дьяволов» уже в январе – игрок редко попадает в стартовый состав, поэтому клуб охотно изучит предложения по нему. По сведениям Fotomac, список претендентов на француза пополнил «Фенербахче». Представители турецкого клуба проведут предварительные переговоры по трансферу уже на новой неделе.

В воскресенье Антони Марсьяль забил свой первый гол в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, поразив ворота «Эвертона». Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 15 млн евро.