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Тен Хаг рассказал, готов ли убрать Онана из основы

02 Декабря 2023 • 02:13 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
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Через 19 ч. 31 мин.

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вновь высказался об игре голкипера Андре Онана.

В последнее время критика в адрес камерунца начала утихать, однако в недавнем матче Лиги чемпионов против «Галатасарая» вратарь «красных дьяволов» вновь стал антигероем, допустив результативную ошибку.

«Никто в команде не является неприкасаемым – это очевидно. Но мы верим в Андре, у нас есть твёрдое убеждение, что он поможет нам выигрывать трофеи. У него есть способности, и мы работаем с ним, чтобы он мог проявлять их последовательно.

Я также доверяю Тому Хитону и Алтаю Байындыру, но Онана показывает уверенную игру в чемпионате», – заявил тен Хаг в преддверии субботнего матча против «Ньюкасла».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Андре Онана Эрик тен Хаг ещё теги

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