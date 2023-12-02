Тен Хаг рассказал, готов ли убрать Онана из основы

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вновь высказался об игре голкипера Андре Онана.

В последнее время критика в адрес камерунца начала утихать, однако в недавнем матче Лиги чемпионов против «Галатасарая» вратарь «красных дьяволов» вновь стал антигероем, допустив результативную ошибку.

«Никто в команде не является неприкасаемым – это очевидно. Но мы верим в Андре, у нас есть твёрдое убеждение, что он поможет нам выигрывать трофеи. У него есть способности, и мы работаем с ним, чтобы он мог проявлять их последовательно.

Я также доверяю Тому Хитону и Алтаю Байындыру, но Онана показывает уверенную игру в чемпионате», – заявил тен Хаг в преддверии субботнего матча против «Ньюкасла».