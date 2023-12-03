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Магуайр: «Ньюкасл» полностью превзошёл нас в первом тайме»

03 Декабря 2023 • 02:31 Комментировать
Ньюкасл
1:0
Манчестер Юнайтед

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр побеседовал с журналистами после поражения от «Ньюкасла» (0:1).

«Красные дьяволы» смогли сдержать натиск «сорок» в первом тайме, но вскоре после перерыва пропустили – гол Энтони Гордона так и остался единственным в матче.

«Мы провели три выездных матча за шесть дней – и в первом тайме, честно говоря, это было очень заметно. Нам не хватало темпа, интенсивности, «Ньюкасл» выглядел намного лучше нас. Со временем мы начали исправлять ситуацию, но этого не хватило. Мы оказывали давление и могли забить, но всё же были недостаточно остры в атаке», – поведал в интервью TNT Sports Магуайр.

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