Тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ньюкасла»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвёл итоги проигранного матча против «Ньюкасла» (0:1).

Победу «сорокам» принёс гол Энтони Гордона, забитый на 55-й минуте.

«Первый тайм сложился очень непросто, поэтому в перерыве мы были довольны тем, что по-прежнему остаёмся в игре. Нам удалось прибавить в заключительной части матча. Завтра я обсужу с командой все детали. У нас было несколько голевых моментов, один из наших голов отменили из-за офсайда. Мы вполне могли забить», – высказался в послематчевом интервью TNT Sports тен Хаг.

После сегодняшнего поражения «Манчестер Юнайтед» свалился на седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. На счету «красных дьяволов» 24 очка после 14 туров.