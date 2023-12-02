Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг прокомментировал слова ван де Бека о возможном уходе из «Манчестер Юнайтед»

02 Декабря 2023 • 01:47 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
1 1.93 X 3.85 2 3.90
Через 19 ч. 35 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о планах полузащитника Донни ван де Бека.

Нидерландский футболист почти не получает игровую практику в текущем сезоне: он лишь однажды появился на поле в рамках Премьер-лиги, выйдя на замену на последних минутах матча против «Кристал Пэлас». Недавно ван де Бек заявил, что готов сменить клуб, если ситуация не изменится.

«Донни должен играть. Старт сезона выдался для него непростым – у него были проблемы с физическим состоянием. Теперь он вернулся и хорошо тренируется, поэтому должен играть [в другом месте] ради своей же карьеры, если мы не сможем ему это гарантировать», – цитирует UtdDistrict тен Хага.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Донни ван де Бек ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Декабря
02:22
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:47
Тен Хаг прокомментировал слова ван де Бека о возможном уходе из «Манчестер Юнайтед»
01 Декабря
21:52
Бесплатный прогноз и ставка на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед АПЛ 2 декабря 2023
19:58
Тен Хаг публично поддержал Онана
19:28
Клиенты PARI выбирают «Ньюкасл» в матче с «Манчестер Юнайтед»
17:10
«Ньюкасл» рассматривает вариант с приглашением Лукаку 1
15:58
​Маласиа начал работу на базе «Манчестер Юнайтед» - он будет готов в начале года
12:22
Каррагер — об Онана: Вратарь «Манчестер Юнайтед» не может постоянно ошибаться
11:26
Тен Хаг сообщил Онана, что посадит его на скамейку в случае новой ошибки 3
30 Ноября
11:30
Тен Хаг: «Я всё ещё думаю, что игроки нынешнего состава заслуживают играть за «Манчестер Юнайтед»
11:15
Скоулз: «Фернандеш должен взять на себя ответственность за матч с «Галатасараем»
29 Ноября
15:46
«Ювентусу» больше нравится Берарди, чем Санчо, но «Сассуоло» всё усложняет
15:32
Вернер предпочитает остаться в «РБ Лейпциге», нежели переходить в «Манчестер Юнайтед»
14:46
Вирц интересен 5 топ-клубам
14:41
Маунт и Варан летом могут покинуть «Манчестер Юнайтед»
13:57
«Ювентус» надеется, что «Манчестер Юнайтед» поможет покрывать зарплату Санчо
13:00
Журналист Кинселла: «Челси» получил 23 миллиона евро за Ливраменто, для такого игрока это очень мало»
11:25
Плохой старт Амрабата может вынудить «Манчестер Юнайтед» купить нового опорника
28 Ноября
23:15
Два клуба АПЛ намерены приобрести Мёрфи у «Ньюкасла»
16:27
Тен Хаг – о Майну: «Если игрок достаточно хорош, значит он достаточно стар для выхода в основе»
12:43
Фердинанд: «Не понимаю, почему Майну не получил награду лучшему игроку матча с «Эвертоном»
11:53
«Манчестер Юнайтед» хочет центрального защитника, у клуба 3 варианта
11:33
Невилл: «Майну выглядит как игрок «Манчестер Сити»
03:32
Анчелотти получил предложение от гранда АПЛ
00:04
Романо: «Ювентус» связался с представителями Санчо»
27 Ноября
23:46
«Манчестер Юнайтед» определился с приоритетной трансферной целью на лето
22:34
Тен Хаг: «Майну показывает очень зрелую игру»
22:15
«Манчестер Юнайтед» может подписать бывшую звезду «Челси» в январе
13:42
«ПСЖ» хочет продать Экитике за 35-40 миллионов евро
12:03
«Ньюкасл» положил глаз на вингера «Атлетико»
11:19
Бруну Фернандеш: «Кобби Майну – лучший игрок матча с «Эвертоном»
26 Ноября
22:26
На Марсьяля появился новый претендент
21:49
Три гранда АПЛ поспорят с «Барселоной» и «Реалом» за 16-летнего бразильца 1
11:23
Ширер: «Гордон наслаждается своим временем в «Ньюкасле», он доставил много проблем Рису Джеймсу»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.12.23 в 18:00
Арсенал Арсенал
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.28 5.80 11.00
Видео
02.12.23 в 18:00
Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.89 3.55 4.20
Видео
02.12.23 в 18:00
Брентфорд Брентфорд
Лутон Таун Лутон Таун
1.43 4.70 7.40
Видео
02.12.23 в 20:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Эвертон Эвертон
2.55 3.30 2.85
Видео
02.12.23 в 23:00
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.89 3.75 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 02 Декабря
03:20 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Нельзя недооценивать «Манчестер Юнайтед»
02:56 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Все топ-команды проходят через трудности»
02:13 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал, готов ли убрать Онана из основы
01:58 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Прошлый матч с «Ньюкаслом» – первый случай в сезоне, когда «Челси» проиграл заслуженно»
01:47 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг прокомментировал слова ван де Бека о возможном уходе из «Манчестер Юнайтед»
00:54 · Англия. Премьер-лига
Оуэн: «Гакпо не выходил бы на разных позициях, если бы играл лучше»
01 Декабря
23:27 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол – о Доку: «Этот парень быстрее всех, кого я видел» 1
22:41 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола попросил «Манчестер Сити» не подписывать игроков «Барселоны» и «Баварии»
22:30 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол: «У меня не возникло проблем с адаптацией в Англии»
22:10 · Англия. Премьер-лига
Зиеш: «В «Челси» всё пошло не так, как я надеялся»
21:33 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ готовы переманить капитана «Ромы» в январе слухи
20:03 · Англия. Премьер-лига
Нкунку может дебютировать за «Челси» в выходные
19:58 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг публично поддержал Онана
18:22 · Англия. Премьер-лига
​Оуэн рассказал, как изменился футбол
17:10 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о своём отношении к Лиге Европы
Все новости
Рекомендуем