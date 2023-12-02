Тен Хаг прокомментировал слова ван де Бека о возможном уходе из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о планах полузащитника Донни ван де Бека.

Нидерландский футболист почти не получает игровую практику в текущем сезоне: он лишь однажды появился на поле в рамках Премьер-лиги, выйдя на замену на последних минутах матча против «Кристал Пэлас». Недавно ван де Бек заявил, что готов сменить клуб, если ситуация не изменится.

«Донни должен играть. Старт сезона выдался для него непростым – у него были проблемы с физическим состоянием. Теперь он вернулся и хорошо тренируется, поэтому должен играть [в другом месте] ради своей же карьеры, если мы не сможем ему это гарантировать», – цитирует UtdDistrict тен Хага.