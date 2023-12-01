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Тен Хаг публично поддержал Онана

01 Декабря 2023 • 19:58 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
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02.12 23:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг публично поддержал голкипера своей команды Андре Онана после его грубейших ошибок в матче с «Галатасараем» (3:3) в Лиге чемпионов. Напомним, что ляпы Онана стоили «красным дьяволом» трёх очков.

«У него сильный характер, он с этим справится. В целом, за первые пять месяцев в команде он преуспел. Если вы проанализируете его игру, увидите, что он является вторым лучшим вратарём в Премьер-лиге», - цитирует тен Хага Фабрицио Романо в своей соцсети.

Тем не менее, по неофициальным источникам тен Хаг очень недоволен игрой своего голкипера, который из-за поездки на Кубок Африки очень боится потерять место в основе «МЮ».

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Евро-Футбол.Ру,
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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