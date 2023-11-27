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«Манчестер Юнайтед» может подписать бывшую звезду «Челси» в январе слухи

27 Ноября 2023 • 22:15 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Хайденхайм
02.12 17:30

Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер, вероятно, вернётся в Англию уже зимой.

27-летний игрок потерял место в стартовом составе «красных быков», поэтому всерьёз рассматривает возможность ухода в 2024 году. Как информирует журналист Флориан Плеттенберг, «Манчестер Юнайтед» уже включил Вернера в свой список на январское трансферное окно. При этом, по данным источника, переговоры пока не ведутся. 

Интерес к Тимо Вернеру также приписывался мадридскому «Реалу», но эти слухи пока не нашли подтверждения.

Экс-форвард «Челси» отметился двумя голами и одним ассистом, сыграв в 13 матчах «РБ Лейпцига» в текущем сезоне. Transfermarkt оценивает стоимость немца в 20 млн евро.

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Манчестер Юнайтед Тимо Вернер РБ Лейпциг трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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