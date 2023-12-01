Тен Хаг сообщил Онана, что посадит его на скамейку в случае новой ошибки

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана может потерять место в стартовом составе команды.

Как утверждает Daily Mirror, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил Онана, что, если тот допустит еще одну ошибку, которая приведет к пропущенному голу, то он отдаст место в стартовом составе резервному вратарю Алтаю Байиндыру.

В текущем сезоне 27-летний Онана принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 33 гола и семь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 2 декабря. Встреча 14-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» должна будет стартовать в 23:00 по московскому времени.