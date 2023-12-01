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Тен Хаг сообщил Онана, что посадит его на скамейку в случае новой ошибки

01 Декабря 2023 • 11:26 Комментировать (1)
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
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02.12 23:00

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана может потерять место в стартовом составе команды.

Как утверждает Daily Mirror, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил Онана, что, если тот допустит еще одну ошибку, которая приведет к пропущенному голу, то он отдаст место в стартовом составе резервному вратарю Алтаю Байиндыру.

В текущем сезоне 27-летний Онана принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 33 гола и семь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 2 декабря. Встреча 14-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» должна будет стартовать в 23:00 по московскому времени.

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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Вселил уверенность во вратаря!)
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