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Тен Хаг: «Я всё ещё думаю, что игроки нынешнего состава заслуживают играть за «Манчестер Юнайтед»

30 Ноября 2023 • 11:30 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
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02.12 23:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг встал на защиту своих футболистов, которые подверглись критике после ничьи с «Галатасараем» 3:3 в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, для выхода в раунд плей-офф манкунианцам теперь нужно обыгрывать в последнем туре «Баварию» и надеяться на ничью в матче «Копенгаген» – «Галатасарай».

«Я всё ещё думаю, что у нас хорошая команда. Игроки нынешнего состава заслуживают играть за «Манчестер Юнайтед», ведь они являются отличными футболистами. Это касается всего состава», – сказал тен Хаг на пресс-конференции после матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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