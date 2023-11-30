Тен Хаг: «Я всё ещё думаю, что игроки нынешнего состава заслуживают играть за «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг встал на защиту своих футболистов, которые подверглись критике после ничьи с «Галатасараем» 3:3 в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, для выхода в раунд плей-офф манкунианцам теперь нужно обыгрывать в последнем туре «Баварию» и надеяться на ничью в матче «Копенгаген» – «Галатасарай».

«Я всё ещё думаю, что у нас хорошая команда. Игроки нынешнего состава заслуживают играть за «Манчестер Юнайтед», ведь они являются отличными футболистами. Это касается всего состава», – сказал тен Хаг на пресс-конференции после матча.