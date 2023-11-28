«Манчестер Юнайтед» хочет центрального защитника, у клуба 3 варианта

«Манчестер Юнайтед» запланировал приобретение нового центрального защитника на 2024 год. По информации от итальянского инсайдера Фабрицио Романо, у команды Эрика тен Хага в данный момент 3 кандидата на усиление этой позиции.

Если верить источнику, в шорт-листе манкунианцев находятся такие игроки, как Антониу Силва из лиссабонской «Бенфики», Эдмонд Тапсоба из леверкузенского «Байера» и Жан-Клер Тодибо из «Ниццы».

Отмечается, что в клубе ещё не решили, какой из перечисленных кандидатов должен стать приоритетным. «Манчестер Юнайтед» хотел бы усилиться центральным защитником уже в январское трансферное окно.