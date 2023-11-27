Бруну Фернандеш: «Кобби Майну – лучший игрок матча с «Эвертоном»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оценил выступления 18-летнего полузащитника Кобби Майну во вчерашнем матче с «Эвертоном», который завершился выездной победой подопечных Эрика тен Хага со счётом 3:0.

«Кобби Майну – лучший игрок матча с «Эвертоном». Для своего возраста он обладает очень многими качествами. Кобби видит некоторые вещи раньше, чем остальные. Он комфортно чувствует себя с мячом и никогда не ошибается. Без сомнений, Майну показал отличное выступление в матче с «Эвертоном», – приводит слова Фернандеша журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Майну вчера вышел на поле в матче АПЛ во второй раз в карьере. Игрок провёл 72 минуты с «Эвертоном».